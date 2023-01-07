Салихамиджич: «Павар сказал мне, что ему очень комфортно в «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не стал исключать, что защитник Бенжамен Павар останется в команде и на следующий сезон. Действующий контракт француза истекает летом 2024 года, но стороны могут продлить соглашение в скором времени.

«Мы скоро проведём с Паваром переговоры по новому контракту, потому что считаем Бенжамена очень важным футболистом для нашей команды. У нас до сих пор есть большие совместные планы. Павар недавно сказал мне, что ему очень комфортно в «Баварии», – заявил Салихамиджич на пресс-конференции.

Ранее Павара связывали с возможным переходом в каталонскую «Барселону».