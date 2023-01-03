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Чемпионат Германии. Бундеслига

Появились детали возможного контракта Зоммера с «Баварией»

03 Января 2023 • 18:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Появились детали возможного перехода голкипера Янна Зоммера в мюнхенскую «Баварию». По информации журналиста Андреаса Бени, швейцарский голкипер и мюнхенский клуб подпишут контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что сам 34-летний вратарь не против перейти в стан мюнхенцев, тем более выступает футболист в Бундеслиге уже давно и хорошо знаком с немецким футболом. На данный момент, Зоммер – игрок «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а ещё неоднократный участник плей-офф крупных турниров в составе швейцарской сборной.

Параллельно «Боруссия» ищет замену Зоммеру, выбор боссов этого немецкого клуба пока падает на вратаря сборной Австралии

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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