Появились детали возможного контракта Зоммера с «Баварией»

Появились детали возможного перехода голкипера Янна Зоммера в мюнхенскую «Баварию». По информации журналиста Андреаса Бени, швейцарский голкипер и мюнхенский клуб подпишут контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что сам 34-летний вратарь не против перейти в стан мюнхенцев, тем более выступает футболист в Бундеслиге уже давно и хорошо знаком с немецким футболом. На данный момент, Зоммер – игрок «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, а ещё неоднократный участник плей-офф крупных турниров в составе швейцарской сборной.

Параллельно «Боруссия» ищет замену Зоммеру, выбор боссов этого немецкого клуба пока падает на вратаря сборной Австралии.