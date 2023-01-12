Нагельсманн хочет, чтобы Чупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил о том, что хотел бы, чтобы камерунский и немецкий нападающий Эрик Чупо-Мотинг продлил контракт с клубом.

«Конечно, хорошо, если с ним проведут переговоры и будет предпринята пытка продлить контракт. Если он сохранит своё трудолюбие, то сыграет важную роль во второй половине сезона. Когда есть нападающий, который забивает так много голов, всегда имеет смысл держать его в своих рядах», - приводит слова Нагельсманна Kicker.

Чупо-Мотинг выступает в мюнхенском коллективе с пятого октября 2020 года. Является воспитанником «Гамбурга».