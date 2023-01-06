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Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Зоммеру

06 Января 2023 • 15:51 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что мюнхенский клуб пытается заполучить у мёнхенгладбахской «Боруссии» голкипера Янна Зоммера. Напомним, 34-летний швейцарец может заменить в Мюнхене Мануэля Нойера, который пропустит остаток сезона из-за перелома ноги.

«Я не люблю говорить о футболистах других клубов, но кандидатура Зоммера действительно обсуждается в «Баварии». Мы рассмотрим этот вариант и примем лучшее решение для клуба», – цитирует Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо.

В конце сезона у Зоммера истекает контракт с «жеребятами». Янн открыт к переезду в Мюнхен.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Хасан Салихамиджич Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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