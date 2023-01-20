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Ари: «Если бы не случай с тюрьмой, Кокорин играл бы в «Манчестер Сити» или «Баварии»

20 Января 2023 • 14:54 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 6 ч. 24 мин.

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари поделился мнением об игроке «Фиорентины» Александре Кокорине, который сейчас выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

По мнению бразильца, если бы не несчастный случай, связанный с попаданием Кокорина в тюрьму, он сейчас мог бы защищать цвета сильнейших клубов Европы.

«Кокорин — игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити». Но, к сожалению, произошёл тот случай. Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Ариса» 15 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи. Напомним, что 31-летний форвард является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фиорентина Арис Манчестер Сити Александр Кокорин Ари
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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Volond
20 Января 2023 в 14:55
Насмешил ааааа
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