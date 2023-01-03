Зоммер уведомил руководство «Боруссии» Мёнхенгладбах, что хочет перейти в «Баварию»

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер определился с самым предпочтительным вариантом для продолжения карьеры. По информации от Süddeutsche Zeitung, швейцарец хочет перейти в мюнхенскую «Баварии», чтобы заменить травмированного до конца сезона Мануэля Нойера.

Зоммер попросил руководство «Боруссии» отпустить его зимой. Клуб готов удовлетворить просьбу своего игрока, но только при том условии, если «Бавария» согласится заплатить за 34-летнего голкипера сумму компенсации, которая по требованиям «жеребят» составляет 5 миллионов евро.

Напомним, контракт Зоммера с «Боруссией» заканчивается в конце сезона.