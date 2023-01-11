Зоммер дал слово «Боруссии» Мёнхенгладбах, что не будет публично говорить о переходе в «Баварию»

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер продолжает ожидать своего перехода в мюнхенскую «Баварию». По информации от Sport Bild, швейцарец дал слово руководству «жеребят», что не будет вызывать спекуляции в прессе своими заявлениями о потенциальном переезде на «Альянц Арене». Именно поэтому Зоммер продолжает хранить молчание.

«Боруссия» пообещала Зоммеру, что возобновит переговоры по его продаже в «Баварию» как только найдёт ему замену. Напомним, в Мюнхене Янн должен заменить травмированного Мануэля Нойера, который выбыл из строя минимум до конца нынешнего сезона.