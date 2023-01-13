Мюллер: «Матч с «РБ Лейпцигом» покажет, в каком состоянии находится «Бавария»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о скором возобновлении сезона в Бундеслиге.

Мюнхенцы ушли на перерыв лидерами чемпионата Германии с 34 набранными очками после 15 туров, «РБ Лейпциг» занимает третью строчку с 28 баллами в активе. 20 января «красные быки» примут действующих чемпионов на своём поле.

«Предстоящий матч с «РБ Лейпцигом» покажет, в каком состоянии сейчас находится «Бавария», каков наш текущий уровень. Мы выйдем на поле с полной уверенностью в своих силах, но мы знаем, что «РБ Лейпциг» – один из наших главных конкурентов в борьбе за титул. Нам бы хотелось увеличить имеющийся отрыв», – цитирует журналист Максимилиан Кох ветерана «Баварии».