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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку пропустит январские игры «РБ Лейпцига»

09 Января 2023 • 13:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Тренерский штаб «РБ Лейпцига» испытает небольшие трудности после возобновления сезона из-за травмы лидера команды Кристофера Нкунку.

По информации Sky Sport, французский форвард пропустит как минимум три первых матча Бундеслиги после зимнего перерыва, которые пройдут в январе. Со слова наставника «РБ Лейпцига» Марко Розе, повреждение может оставить звезду «быков» вне игры до конца февраля. Сообщается, что возвращение возможно лишь к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что соперником немецкой команды по первому раунду главного еврокубка станет «Манчестер Сити», а чемпионат возобновится с игр против «Баварии», «Шальке» и «Штуттгарта». На счету Нкунку 23 матча в нынешнем сезоне в рамках всех турниров, в которых он забил 17 голов при двух ассистах. Отметим, что из-за травмы Кристофер пропустил катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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