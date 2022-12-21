Салихамиджич рассказал, станет ли Мазрауи заменой Эрнандесу на левом фланге обороны

Хасан Салихамиджич, спортивный директор «Баварии», оценил вероятность того, что Нуссер Мазрауи во второй половине сезона будет играть на левом фланге обороны, чтобы заменить травмированного Люка Эрнандеса.

«То, что произошло с Люка – очень трагично. Мне его невероятно жаль. Нуссер проделал великолепную работу на чемпионате мира, выступая на позиции левого защитника. Это хорошо, ведь теперь у Юлиана Нагельсманна есть ещё один вариант. Но не стоит забывать, что родная позиция Мазрауи – это правый фланг обороны», – приводит слова Салихамиджича издание Bild.

Напомним, Мазрауи перешёл в «Баварию» этим летом после ухода из «Аякса» на правах свободного агента.