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Руководство «Баварии» не хочет рисковать, сделав ставку на Ульрайха

20 Декабря 2022 • 15:35 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Запасной голкипер «Баварии» Свен Ульрайх вряд ли пробьётся в основной состав во второй половине сезона. Несмотря на то, что Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы, руководство мюнхенцев не хочет доверять Ульрайху роль первого номера.

По информации от Bild, как  и предполагалось ранее, «Бавария» хочет взять на замену Нойеру нового голкипера. Пока неизвестно, будет ли это отозванный из аренды в «Монако» Александр Нюбель, либо же другой вратарь, за которого придётся заплатить сумму компенсации.

В последнее время активизировались слухи насчёт возможного перехода в «Баварию» 34-летнего Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Свен Ульрайх
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
20 Декабря 2022 в 15:45
меня больше интересует, почему к Нойеру, который так сильно подвел команду, нет никаких претензий? профессиональный футболист, который этим зарабатывает, имеет контракт с топ-клубом, не имеет права рисковать своим здоровьем ради любого хобби какое только может быть. вопрос и к нему как к профессионалу, как так можно было? и к клубу, в частности к юристам, почему запрещающих пунктов не было в контракте?
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