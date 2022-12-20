Руководство «Баварии» не хочет рисковать, сделав ставку на Ульрайха

Запасной голкипер «Баварии» Свен Ульрайх вряд ли пробьётся в основной состав во второй половине сезона. Несмотря на то, что Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы, руководство мюнхенцев не хочет доверять Ульрайху роль первого номера.

По информации от Bild, как и предполагалось ранее, «Бавария» хочет взять на замену Нойеру нового голкипера. Пока неизвестно, будет ли это отозванный из аренды в «Монако» Александр Нюбель, либо же другой вратарь, за которого придётся заплатить сумму компенсации.

В последнее время активизировались слухи насчёт возможного перехода в «Баварию» 34-летнего Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии».