«Бавария» рассчитывает подписать замену Нойеру не позже 6 января

По информации издания Bild, руководство мюнхенской «Баварии» рассчитывает приобрести вратаря на замену травмированному Мануэлю Нойеру не позже 6 января.

Напомним, основной страж ворот мюнхенцев Мануэль Нойер неудачно покатался на лыжах. После чемпионата мира 2022 года он решил отдохнуть в горах, но упал и сломал ногу.

Основным кандидатом на замену Нойеру «Бавария» рассматривает вратаря «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Правда, тот пока отрицает все слухи о возможном переезде в Мюнхен.

Также в команду из «Монако» может вернуться Александр Нюбель.

Ближайший матч в Бундеслиге немецкий клуб проведёт 20 января, соперник - «РБ Лейпциг».