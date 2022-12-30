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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» рассчитывает подписать замену Нойеру не позже 6 января

30 Декабря 2022 • 18:20 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

По информации издания Bild, руководство мюнхенской «Баварии» рассчитывает приобрести вратаря на замену травмированному Мануэлю Нойеру не позже 6 января.

Напомним, основной страж ворот мюнхенцев Мануэль Нойер неудачно покатался на лыжах. После чемпионата мира 2022 года он решил отдохнуть в горах, но упал и сломал ногу.

Основным кандидатом на замену Нойеру «Бавария» рассматривает вратаря «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Правда, тот пока отрицает все слухи о возможном переезде в Мюнхен.

Также в команду из «Монако» может вернуться Александр Нюбель.

Ближайший матч в Бундеслиге немецкий клуб проведёт 20 января, соперник - «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Янн Зоммер Александр Нюбель
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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