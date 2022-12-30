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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Зоммер: «Нет, новостей нет, я веду переговоры лишь с «Боруссией»

30 Декабря 2022 • 00:54 Комментировать

Швейцарский голкипер Янн Зоммер в последние дни стал объектом повышенного интереса журналистов, появились слухи о том, что его приглашает «Бавария», у которой появился неожиданный «вратарский геморрой» после того, как Мануэль Нойер сломал ногу.

Однако Зоммер продолжает утверждать, что ничего об интересе «Баварии» к своей персоне не слышал и переговоры о продлении контракта ведет, прежде всего, с «Боруссией», за которую он выступает много лет.

- Мне нечего сказать, новостей нет, сейчас у меня переговоры только с «Боруссией». Мы встречались на эту тему еще до Нового года, - цитирует Зоммера издание Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер
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