​Зоммер: «Нет, новостей нет, я веду переговоры лишь с «Боруссией»

Швейцарский голкипер Янн Зоммер в последние дни стал объектом повышенного интереса журналистов, появились слухи о том, что его приглашает «Бавария», у которой появился неожиданный «вратарский геморрой» после того, как Мануэль Нойер сломал ногу.

Однако Зоммер продолжает утверждать, что ничего об интересе «Баварии» к своей персоне не слышал и переговоры о продлении контракта ведет, прежде всего, с «Боруссией», за которую он выступает много лет.

- Мне нечего сказать, новостей нет, сейчас у меня переговоры только с «Боруссией». Мы встречались на эту тему еще до Нового года, - цитирует Зоммера издание Bild.