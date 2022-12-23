Рангник пообещал Ваннеру взять его на Евро-2024, если Австрия пробьётся на турнир

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал обещание полузащитнику Паулю Ваннеру включить его в итоговую заявку команды на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2024 года в Германии.

По информации от журналиста Максимилиана Коха, Ваннер попадёт на Евро-2024, если Австрия сумеет попасть на турнир. При этом Пауль ещё не дебютировал за команду, что даёт возможность сборной Германии перехватить игрока. По сведениям источника, в марте полузащитник должен впервые отправиться в расположение сборной Австрии, но перед этим хавбек поговорит с главным тренером «бундестим» Хансом-Дитером Фликом, чтобы окончательно закрыть все вопросы.

Напомним, на юношеском уровне Ваннер представлял именно сборную Германии, но австрийские корни позволяют ему сменить футбольное гражданство.