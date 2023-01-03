Траппа не будет в «Баварии»

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп не перейдёт в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил технический директор «орлов» Маркус Крёше. Напомним, экс-голкипера «ПСЖ» ранее связывали с переездом на «Альянц Арену», где Трапп якобы должен был заменить травмированного Мануэля Нойера.

«Эту историю придумали агенты, она совсем не соответствует действительности», – цитирует Крёше журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Если верить источнику, пока что главным кандидатом на замену Нойеру в «Баварии» считается 34-летний Янн Зоммер, у которого через полгода истекает контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией».