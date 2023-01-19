Интерес к Гвардиолу сохраняют три топ-клуба

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол интересен трём грандам европейского футбола.

Недавно хорватский футболист заявил о желании остаться в нынешнем клубе, после чего слухи о возможном летнем трансфере несколько поутихли, однако на этом гонка за 20-летним игроком не прекращается. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, подписать центрбека на данный момент рассчитывают мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Йошко Гвардиола в 75 млн евро, но «РБ Лейпциг», по слухам, намерен заработать на его продаже более 100 млн евро.