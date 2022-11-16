«РБ Лейпциг» уже готов выкупить Диалло у «ПСЖ» за 25 миллионов евро

Немецкий «РБ Лейпциг» полностью доволен выступлениями защитника Абду Диалло в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, «быки» уже готовы выкупить у «ПСЖ» арендованного футболиста.

Отметим, что сумма выкупа в арендном соглашении по Диало составляет 25 миллионов евро. Немецкий клуб готов заплатить требуемую сумму, чтобы осуществить трансфер на постоянной основе.

При этом Диалло в нынешнем сезоне является лишь игроком ротации для «РБ Лейпцига», так как на счету сенегальца всего 5 матчей в Бундеслиге. Напомним, с лета 2019 года Абду являлся футболистом «ПСЖ».