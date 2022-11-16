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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» уже готов выкупить Диалло у «ПСЖ» за 25 миллионов евро

16 Ноября 2022 • 14:03 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
01.01 22:00

Немецкий «РБ Лейпциг» полностью доволен выступлениями защитника Абду Диалло в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, «быки» уже готовы выкупить у «ПСЖ» арендованного футболиста.

Отметим, что сумма выкупа в арендном соглашении по Диало составляет 25 миллионов евро. Немецкий клуб готов заплатить требуемую сумму, чтобы осуществить трансфер на постоянной основе.

При этом Диалло в нынешнем сезоне является лишь игроком ротации для «РБ Лейпцига», так как на счету сенегальца всего 5 матчей в Бундеслиге. Напомним, с лета 2019 года Абду являлся футболистом «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Абду Диалло
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