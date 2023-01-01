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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти - второй игрок в истории «ПСЖ», добравшийся до показателя в 400 матчей за клуб

01 Января 2023 • 22:24 Комментировать
Ланс
2:1
ПСЖ
1 3.75 X 3.60 2 2.00
перерыв

В матче семнадцатого тура чемпионата Франции действующий чемпион Франции «ПСЖ» сразится с «Лансом» - чемпионом Франции 1998 года и своим главным преследователем в турнирной таблице. На поле в составе «ПСЖ» снова появится итальянский плеймейкер Марко Верратти - и для него это будет уже 400-й матч за «ПСЖ» с учетом всех турниров, в которых принимает участие гранд французского футбола.

Верратти - второй игрок в истории клуба, добравшийся до показателя в 400 и более матчей. Первым остается Жан-Марк Пилорже, который сыграл в 436 матчах с 1975 по 1989 год. Если «ПСЖ» будет успешно выступать во всех турнирах, в которых клуб еще остается (то есть во всех), то у Верратти есть шанс настичь Пилорже уже к концу весны.

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Лансом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс ПСЖ Марко Верратти
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ЛАНС ПСЖ
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