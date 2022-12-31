Колыванов: Месси — лучший в мире, Нобоа — в РПЛ

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, кто из футболистов стал лучшим в мире и в РПЛ по итогам уходящего года.

«Если говорить о чемпионате мира, то, конечно, Лионель Месси. Это однозначно. У нас же лучшего игрока выделить сложнее. Ну, наверное, отмечу Кристиана Нобоа из «Сочи», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей за «ПСЖ» и сборную Аргентины, в которых забил 19 мячей и записал на свой счет 19 голевых передач. Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира – 2022, выиграв этот турнир.

На счету 37-летнего Нобоа десять голов и один ассист в 15 матчах Российской премьер-лиги.