Верратти: «Париж для меня как второй дом»

Итальянский центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал продление контракта с клубом. Ранее стало известно, что Верратти подписал новое трудовое соглашение с парижанами до лета 2026 года.

«Я очень горд тем, что продлил контракт. Этот город, Париж, для меня как второй дом, я приехал сюда ещё 10 лет назад», - цитирует Верратти пресс-служба «ПСЖ».

Верратти добавил, что нисколько не сомневался, что его футбольная история будет дальше продолжаться в Париже и он надеется выиграть с клубом новые трофеи.

Напомним, предыдущее соглашение Верратти с парижским клубом действовало до лета 2024 года.