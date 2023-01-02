«ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне

«Пари Сен-Жермен» неудачно стартовал в 2023 году.

Парижане остались ни с чем в матче французской Лиги 1, причём уступили своему главному преследователю – «Лансу» (1:3). Сегодняшнее поражение стало для команды первым под руководством Кристофа Галтье, пришедшим в клуб перед началом сезона. Прежде специалист привёл коллектив к победе в 19 из 23 матчей во всех турнирах – осечки были допущены только в поединках с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (дважды), «Монако» и «Реймсом».

После 17 туров чемпионата Франции на счету «ПСЖ» 44 очка, в активе «Ланса» – 40. Третью строчку с 33 баллами занимает «Марсель», имеющий один матч в запасе.