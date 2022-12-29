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Чемпионат Франции. Лига 1

Тер Штеген: «У меня не было споров о том, что Месси — лучший в истории»

29 Декабря 2022 • 13:05 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
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01.01 22:45

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

- После чемпионата мира, выигранного Месси, закончились ли споры о том, кто лучший в истории? — вопрос тер Штегену.

- Я думаю, что нет никого равного Лео, он заслужил эту победу, в которой нуждался. У меня никогда не было никаких споров о том, что он лучший, — сказал голкипер изданию Mundo Deportivo.

Напомним, 35-летний Месси стал чемпионом мира 2022 года вместе со сборной Аргентины, одолев в финале турнира Францию. Стоит отметить, что капитан команды был признан лучшим футболистом мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Марк-Андре Тер Штеген
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