Неймар стал первым игроком сезона в топ-5 лигах Европы, который оформил минимум 10 голов и 10 ассистов

Нападающий «ПСЖ» Неймар стал первым игроком в пяти сильнейших лигах Европы, который в текущем сезоне-22/23 забил как минимум 10 голов и отдал 10 ассистов. В сегодняшнем матче против «Страсбурга» бразилец сделал ассист на своего соотечественника Маркиньоса и тот открыл счёт на 14-й минуте встречи.

Теперь у Неймара 11 голов и 10 голевых передач, он первый игрок в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Франции с такой статистикой.

Матч «ПСЖ» и «Страсбурга» завершился несколько минут назад. В концовке встречи хозяева всё-таки добыли победу – 2:1. Решающий гол встречи с 11-метровой отметки забил один из героев катарского чемпионата мира Килиан Мбаппе.