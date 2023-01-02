Галтье – о поражении «ПСЖ» от «Ланса»: «Я не узнал свою команду»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мыслями после поражения в битве лидеров Лиги 1.

Занимающий второе место «Ланс» одолел парижан (3:1) и сократил отрыв до четырёх очков после 17 туров. Для столичного гранда сегодняшнее поражение стало первым в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Галтье, впервые проигравший у руля «ПСЖ», не скрывал разочарования в послематчевом интервью: «Сегодня я не узнал свою команду. Нам не хватало сплочённости, всё было слишком хаотично. Команда оставляла слишком много пространства у ворот и допустила много технического брака. Мы были недостаточно хороши во всех отношениях», – цитирует журналист Адриен Гренье наставника.