Кампуш не контактировал с другими клубами, он останется в «ПСЖ»

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не намерен покидать свой нынешний пост. Ранее ходили слухи о возможном назначении португальца на должность спортивного директора туринского «Ювентуса», но эти слухи не соответствуют действительности.

По информации от журналиста Адриена Гренье, Кампуш полностью доволен своей работой в Париже и не собирается никуда уходить. Напомним, Луиш получил назначение на свою должность лишь этим летом, покинув перед этим испанскую «Сельту».

Кампуш в данный момент планирует дальнейшие трансферы «ПСЖ». Сейчас французская команда лидирует в своём чемпионате с отрывом в 7 очков от второго места.