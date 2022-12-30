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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш не контактировал с другими клубами, он останется в «ПСЖ»

30 Декабря 2022 • 15:27 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
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01.01 22:45

Клубный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш не намерен покидать свой нынешний пост. Ранее ходили слухи о возможном назначении португальца на должность спортивного директора туринского «Ювентуса», но эти слухи не соответствуют действительности.

По информации от журналиста Адриена Гренье, Кампуш полностью доволен своей работой в Париже и не собирается никуда уходить. Напомним, Луиш получил назначение на свою должность лишь этим летом, покинув перед этим испанскую «Сельту».

Кампуш в данный момент планирует дальнейшие трансферы «ПСЖ». Сейчас французская команда лидирует в своём чемпионате с отрывом в 7 очков от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луиш Кампуш
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