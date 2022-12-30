Верратти пропустит следующий тур Лиги 1 из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «ПСЖ» Марок Верратти не поможет своей команде в следующем туре чемпионата Франции из-за дисквалификации. Итальянец получил слишком много жёлтых карточек в первой половине сезона.

В ближайшем туре Лиги 1 парижане сыграют на выезде с «Лансом», который в данный момент занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от «ПСЖ» на 7 пунктов. Этот поединок также пропустит Неймар, который получил красную карточку в последнем туре против «Страсбурга».

Напомним, Верратти совсем недавно подписал с «ПСЖ» новое соглашение. 30-летний хавбек должен остаться в Париже до лета 2026 года.