Тренер «Аль-Насра» упомянул Месси, высказываясь о подписании Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что хотел видеть в своей команде не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси.

37-летний португальский форвард недавно подписал соглашение с клубом из Саудовской Аравии, а 35-летний аргентинец в свою очередь остаётся игроком «ПСЖ», с которым связан трудовым договором до следующего лета.

Высказываясь на тему прихода Роналду на пресс-конференции, Гарсия не обошёл стороной его извечного «конкурента» Лионеля Месси: «Что касается Месси, я пытался привезти его сюда прямо из Дохи», – сказал в шутку французский специалист.

Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.