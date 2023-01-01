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Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Аль-Насра» упомянул Месси, высказываясь о подписании Роналду

01 Января 2023 • 21:33 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
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Через 1 ч. 0 мин.

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия заявил, что хотел видеть в своей команде не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси.

37-летний португальский форвард недавно подписал соглашение с клубом из Саудовской Аравии, а 35-летний аргентинец в свою очередь остаётся игроком «ПСЖ», с которым связан трудовым договором до следующего лета.

Высказываясь на тему прихода Роналду на пресс-конференции, Гарсия не обошёл стороной его извечного «конкурента» Лионеля Месси: «Что касается Месси, я пытался привезти его сюда прямо из Дохи», – сказал в шутку французский специалист.

Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср Руди Гарсия
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