«ПСЖ» обнародовал состав на матч с «Лансом»

В матче семнадцатого тура чемпионата Франции действующий чемпион Франции «ПСЖ» сразится с «Лансом» - чемпионом Франции 1998 года и своим главным преследователем в турнирной таблице.
Накануне игры главный тренер гегемона французского футбола, Кристоф Галтье, объявил стартовый состав своей команды. Месси по-прежнему пропускает игры, отдыхая после своих «геракловых подвигов» в Катаре.
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Серхио Рамос, Хакими, Мукиеле, Данило, Верратти, Фабьян, Солер, Экитике, Мбаппе.Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Лансом» можно в формате прямой онлайн-трансляции.
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