Маркиньос – о поражении «ПСЖ»: «Отсутствие Месси и Неймара – не оправдание»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о поражении своей команды от «Ланса» (1:3).

Парижане уступили своему главному конкуренту, позволив тому сократить отрыв в турнирной таблице Лиги 1 до четырёх очков.

Лионель Месси не сыграл, так как продолжает отдыхать после сверхуспешного для себя чемпионата мира, а Неймар отсутствовал из-за удаления в предыдущем поединке.

«Конечно, Неймар и Месси – выдающиеся игроки, которые очень важны для команды, но ранее мы уже доказывали, что способны выигрывать и без них. Это не должно быть оправданием, нам нужно собраться», – заявил в послематчевом интервью Prime Маркиньос.