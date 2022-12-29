Мбаппе – о смерти Пеле: «Король футбола покинул нас»

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о смерти легендарного Пеле.

Бразилец скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Мбаппе стал одним из первых современных футболистов, отреагировавших на печальное известие: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром», – написал 24-летний француз в социальных сетях, прикрепив к посту совместную фотографию с трёхкратным чемпионом мира.

Карьера Пеле продлилась более 20 лет – с 1956 по 1977 год. Прославленный экс-игрок защищал цвета бразильского «Сантоса» и «Нью-Йорк Космос».