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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе – о смерти Пеле: «Король футбола покинул нас»

29 Декабря 2022 • 22:36 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
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01.01 22:45

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о смерти легендарного Пеле.

Бразилец скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Мбаппе стал одним из первых современных футболистов, отреагировавших на печальное известие: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром», – написал 24-летний француз в социальных сетях, прикрепив к посту совместную фотографию с трёхкратным чемпионом мира.

Карьера Пеле продлилась более 20 лет – с 1956 по 1977 год. Прославленный экс-игрок защищал цвета бразильского «Сантоса» и «Нью-Йорк Космос».

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле ПСЖ Килиан Мбаппе
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