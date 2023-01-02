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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» вернул интригу в Лигу 1, переиграв «ПСЖ»

02 Января 2023 • 00:45 Комментировать
Ланс
3:1
ПСЖ
окончен

В главном матче 1 января встречались «Ланс» и «ПСЖ», лидеры чемпионата Франции, они «играли за шесть очков», так как по итогам поединка разрыв между конкурентами мог составлять от четырех до десяти баллов. Лидеры вышли без лидеров линии атаки, Неймара и Лионеля Месси и вынуждены были отыгрываться уже в самом дебюте, когда Джанлуиджи Доннарумма неважно сыграл на перехвате подачи, и Пшемыслав Франковски переправил мяч в сетку. Тут же «ПСЖ» отыгрался, из пределов вратарской Уго Экитике сравнял счет, фактически выбив игровую сферу из рук голкипера. Ключевой стала контратака на 28-й минуте, Лои Опенда получил мяч на ход, разобрался с Маркиньосом и забил второй гол. Не успел начаться второй тайм, как Опенда пяткой сыграл на свободного Алексиса Клода-Мориса, и тот из пределов штрафной пробил результативно. У парижан был целый тайм, но в ряде моментов мяч просто чудом не попадал в ворота.

В итоге 3:1, «Ланс» сократил отставание от «ПСЖ» до четырех баллов.

Протокол игры  
Ланс3:1ПСЖ
(1:0) Франковски Пшемыслав5'  
  8'Экитике Уго (1:1)
(2:1) Опенда Лои28'  
(3:1) Клод-Морис Алексис48'  
Самба БрисГради Жонатан  45'Дансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславАйдара МассадиоАбдул-Самед Салис  41'Фофана Секо 90' (Пореба Лукаш ( 90') Сотока ФлорианКлод-Морис Алексис 73' (Онана Жан ( 73') Опенда Лои 73' (Саид Уэсли ( 73')
Запасные: Боура ИсмаэльМачадо ДейверЛаскари Реми ЛебоЛе Кардинал ЖюльенЛека Жан-ЛуиФортес Стивен
Доннарумма ДжанлуиджиМукиэле НордиРамос СерхиоМаркиньос МаркосХакими Ашраф  45'Фабиан Руис 58' (Витинья II ( 58') Данилу Перейра 58' (Сарабия Пабло ( 58') Верратти МаркоСолер Карлос 78' (Гарби Исмаэль ( 78'  88') Экитике Уго 73' (Заир-Эмери Уоррен ( 73') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоБитшиабу Эль-ШадайБернат ХуанХусни ИлиесНавас Кейлор
01 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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