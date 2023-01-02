«Ланс» вернул интригу в Лигу 1, переиграв «ПСЖ»

В главном матче 1 января встречались «Ланс» и «ПСЖ», лидеры чемпионата Франции, они «играли за шесть очков», так как по итогам поединка разрыв между конкурентами мог составлять от четырех до десяти баллов. Лидеры вышли без лидеров линии атаки, Неймара и Лионеля Месси и вынуждены были отыгрываться уже в самом дебюте, когда Джанлуиджи Доннарумма неважно сыграл на перехвате подачи, и Пшемыслав Франковски переправил мяч в сетку. Тут же «ПСЖ» отыгрался, из пределов вратарской Уго Экитике сравнял счет, фактически выбив игровую сферу из рук голкипера. Ключевой стала контратака на 28-й минуте, Лои Опенда получил мяч на ход, разобрался с Маркиньосом и забил второй гол. Не успел начаться второй тайм, как Опенда пяткой сыграл на свободного Алексиса Клода-Мориса, и тот из пределов штрафной пробил результативно. У парижан был целый тайм, но в ряде моментов мяч просто чудом не попадал в ворота.

В итоге 3:1, «Ланс» сократил отставание от «ПСЖ» до четырех баллов.