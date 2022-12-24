Президент «Баварии» считает, что оставить Флика на посту главного тренера сборной Германии было правильным

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о решении Немецкого футбольного союза оставить на посту главного тренера национальной команды Ханса-Дитера Флика, несмотря на провал сборной на чемпионате мира в Катаре.

По мнению Хайнера, решение не увольнять Флика — правильное, так как 57-летний специалист ранее уже доказывал, что способен выигрывать трофеи, возглавляя «Баварию».

«Менее чем через два года пройдёт чемпионат Европы. Немецкий футбол должен объединиться. Немецкая сборная должна выступать в плей-офф крупных турниров и, согласно их собственным стандартам, быть способной бороться за трофеи», — цитирует Хайнера Abendzeitung.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря, сборная Германии не смогла выйти из группы, пропустив вперёд себя Японию и Испанию. Флик возглавляет национальную команду с 2021 года.