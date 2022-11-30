Французский форвард «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам становится интересен всё большему числу топ-клубов.

По информации L’Equipe, игрок национальной команды Франции привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Помимо гегемона немецкого футбола на нападающего претендуют «Интер», «Ньюкасл», «Атлетико», «Арсенал», «Милан», «Ювентус» и «Астон Вилла».

Ранее сообщалось, что руководство «Боруссии» готово рассмотреть продажу футболиста, чей контракт истекает после текущего сезона, всего за 10 миллионов евро.

В нынешней кампании на счету Тюрама 10 забитых мячей в 15 встречах Бундеслиги.