Эффенберг: «Бавария» может провалить сезон из-за неосторожности Нойера»

Бывший футболист «Баварии» Штефан Эффенберг обеспокоен положением дел в команде после травмы Мануэля Нойера.

36-летний голкипер и капитан мюнхенцев, напомним, выбыл до конца сезона из-за травмы – он сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после чемпионата мира в Катаре.

«Травма Нойера – самая большая проблема для Хасана Салихамиджича и Оливера Кана с тех пор, как они заняли свои текущие должности в «Баварии», ведь Мануэль выбыл абсолютно неожиданно. Теперь руководству нужно в срочном порядке решать этот вопрос. Неосторожность Нойера может стоить «Баварии» выполнения целей на сезон», – цитирует T-online Эффенберга.