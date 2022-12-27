Гвардиол – самый подорожавший игрок Бундеслиги в 2022 году

Бронзовый призёр чемпионата мира в Катаре и центральный защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол стал самым подорожавшим игроком в Бундеслиге в 2022 году. Так, за уходящий календарный год хорват прибавил в стоимости на 50 млн евро и теперь стоит 75 млн, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Вторым стал атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала – он подорожал на 45 млн евро и теперь стоит 100 млн.

На третьем месте идёт молодое дарование дортмундской «Боруссии» и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. 19-летний футболист подорожал за год на 35 млн евро и стоит 110 млн.

Ранее мы писали, кто из футболистов сильнее подорожал в Серии А в уходящем году.