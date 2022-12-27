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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гвардиол – самый подорожавший игрок Бундеслиги в 2022 году

27 Декабря 2022 • 22:11 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Бронзовый призёр чемпионата мира в Катаре и центральный защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол стал самым подорожавшим игроком в Бундеслиге в 2022 году. Так, за уходящий календарный год хорват прибавил в стоимости на 50 млн евро и теперь стоит 75 млн, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Вторым стал атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала – он подорожал на 45 млн евро и теперь стоит 100 млн.

На третьем месте идёт молодое дарование дортмундской «Боруссии» и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. 19-летний футболист подорожал за год на 35 млн евро и стоит 110 млн. 

Ранее мы писали, кто из футболистов сильнее подорожал в Серии А в уходящем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Джамал Мусиала Йошко Гвардиол Джуд Беллингем
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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