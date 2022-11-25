Лаймер всё ближе к переходу в «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер становится всё ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Тоби Альтшуля в социальных сетях, трансфер следующим летом на правах свободного агента смотрится уже неизбежным.

По словам источника, Лаймер в последнее время заметно продвинулся в переговорах с руководством «Баварии». Футболист хотел перебраться в Мюнхен ещё летом, а трансфер хотел лично его бывший тренер Юлиан Нагельсманн, но сделка так и не состоялась из-за высоких запросов «РБ Лейпцига».

В конце сезона у Лаймера заканчивается контракт с «быками». Игрока уже попытались переманить к себе «Ливерпуль» и лондонский «Челси», но австриец ответил отказом.