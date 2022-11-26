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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт: «Я уже связался с Эрнандесом и пожелал ему скорейшего выздоровления»

26 Ноября 2022 • 11:31 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт заявил, что уже позвонил своему партнёру по команде Люка Эрнандесу, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления после полученной травмы, из-за которой француз пропустит остаток чемпионата мира.

«Печальная новость и большое разочарование для него, а также нас, как товарищей по команде. Он важный игрок для нас. Я уже связался с Лукасом и пожелал ему скорейшего выздоровления. Очень надеюсь, что он поправится как можно скорее», – сказал де Лигт в интервью после матча за сборную Нидерландов против Эквадора.

Напомним, Эрнандес получил травму в первом туре группового этапа чемпионата мира, когда выступал за сборную Францию в матче против Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес Маттейс де Лигт
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