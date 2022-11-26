Де Лигт: «Я уже связался с Эрнандесом и пожелал ему скорейшего выздоровления»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт заявил, что уже позвонил своему партнёру по команде Люка Эрнандесу, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления после полученной травмы, из-за которой француз пропустит остаток чемпионата мира.

«Печальная новость и большое разочарование для него, а также нас, как товарищей по команде. Он важный игрок для нас. Я уже связался с Лукасом и пожелал ему скорейшего выздоровления. Очень надеюсь, что он поправится как можно скорее», – сказал де Лигт в интервью после матча за сборную Нидерландов против Эквадора.

Напомним, Эрнандес получил травму в первом туре группового этапа чемпионата мира, когда выступал за сборную Францию в матче против Австралии.