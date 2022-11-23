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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» летом хочет купить левого защитника, среди вариантов – игрок сборной Хорватии

23 Ноября 2022 • 10:17 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» следующим летом намерена приобрести нового левого защитника. По информации от Sport Bild, команда Юлиана Нагельсманна рассматривает возможность приглашения футболиста «Штуттгарта» Борны Сосы, который выступит на этом чемпионате мира за сборную Хорватии.

Соса уже больше года находится на радаре у европейских топ-клубов. Ранее защитника просматривали «Челси» и «Манчестер Сити». За последние два сезона хорват отдал 17 ассистов в Бундеслиге. К этому также можно прибавить ещё 5 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Бавария» хочет купить левого защитника из-за травматичности Альфонсо Дэвиса. Альтернативным вариантом может стать использование на этой позиции Нуссера Мазрауи, который номинально является правым защитником.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Борна Соса
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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