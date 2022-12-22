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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нюбель сам будет решать, возвращаться ли ему в «Баварию»

22 Декабря 2022 • 11:10 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер «Монако» Александр Нюбель должен сам решить, хочет ли он прервать свою аренду во французском клубе и возвращаться в «Баварию», где его ждут в качестве краткосрочной замены Мануэлю Нойеру.

По информации от журналиста Юлиана Бюхля, «Бавария» сообщила Нюбелю о том, что клуб ведёт переговоры с «Монако» по его возвращению. Однако, если сам Александр откажется от такого шага, то сделка не состоится.

Напомним, этот сезон уже второй для Нюбеля в аренде за «Монако». «Баварии» срочно нужен новый вратарь, так как Мануэль Нойер не поможет команде в оставшейся части сезона из-за перелома ноги.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Нюбель
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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