Нюбель сам будет решать, возвращаться ли ему в «Баварию»

Голкипер «Монако» Александр Нюбель должен сам решить, хочет ли он прервать свою аренду во французском клубе и возвращаться в «Баварию», где его ждут в качестве краткосрочной замены Мануэлю Нойеру.

По информации от журналиста Юлиана Бюхля, «Бавария» сообщила Нюбелю о том, что клуб ведёт переговоры с «Монако» по его возвращению. Однако, если сам Александр откажется от такого шага, то сделка не состоится.

Напомним, этот сезон уже второй для Нюбеля в аренде за «Монако». «Баварии» срочно нужен новый вратарь, так как Мануэль Нойер не поможет команде в оставшейся части сезона из-за перелома ноги.