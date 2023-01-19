Мусиала: «В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал своих кумиров среди действующих игроков.

19-летний немец признался, что его всегда восхищала игра аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, которые в настоящий момент представляют французский «ПСЖ».

«В детстве я смотрел много видео с Месси и Неймаром. Меня всегда поражало, как они уходили в обводку, и всегда было интересно наблюдать за их игрой», — приводит слова Мусиалы пресс-служба Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Мусиала провёл за мюнхенцев 22 матча, забив 12 голов, а также отдав 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 100 миллионов евро.