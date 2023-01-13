Нюбель рассказал о несостоявшемся возвращении в «Баварию» в январе

Голкипер «Монако» Александр Нюбель, арендованный у «Баварии», высказался на тему возвращения в Мюнхен.

Немецкий гранд всерьёз рассматривал возможность досрочного отзыва из аренды 26-летнего вратаря в связи с тяжёлой травмой Мануэля Нойера, однако договориться с «Монако» не удалось.

«В «Монако» мне сказали, что не намерены отпускать меня сейчас, – комментирует ситуацию сам Нюбель. – Я принадлежу «Баварии», и подобные слухи – это нормально, но сейчас я выступаю за «Монако» и сосредоточен на своей нынешней работе», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова голкипера. Возвращение, впрочем, ещё может состояться до закрытия трансферного окна, однако в «Баварии» признают, что добиться этого будет непросто.