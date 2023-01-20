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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн — о матче против «РБ Лейпцига»: «Это важная игра, в том числе из-за турнирного положения»

20 Января 2023 • 21:10 Комментировать
РБ Лейпциг
0:0
Бавария
1-й тайм

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящем матче немецкой Бундеслиги против «РБ Лейпцига».

«Это важная игра, в том числе из-за турнирного положения. «Лейпциг» — один из главных претендентов на титул. Если мы проиграем, ситуация снова станет очень напряженной», — приводит слова специалиста пресс-служба немецкого гранда. По мнению Нагельсманна, при поражении на «рекордмайстера» будет оказываться больше давления в Бундеслиге.

Напомним, что встреча «Баварии» и «РБ Лейпцига» возобновит немецкий сезон сегодня, 20 января. Стартовый свистокназначен на 22:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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