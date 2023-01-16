«Ньюкасл» нацелился на трёх игроков «Челси», Поттер готов отпустить только одного

«Ньюкасл» намерен усилиться в январское трансферное окно для борьбы за путёвку в Лигу чемпионов.

В сферу интересов «сорок» попали сразу три футболиста «Челси» – Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик и Хаким Зиеш, докладывает журналист Люк Эдвардс. Все трое могли бы совершить переход уже в текущем месяце, однако рулевой «синих» Грэм Поттер хотел бы сохранить в своём составе первых двоих, в то время как Зиешу будет позволено вести переговоры с другими клубами. Ранее слухи связывали атакующего полузащитника сборной Марокко с интересом «Милана».

Конор Галлахер оценивается экспертами Transfermarkt в 32 млн евро, Рубен Лофтус-Чик – в 25 млн, а Хаким Зиеш – в 20 млн.