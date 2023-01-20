Только два клуба всерьёз претендуют на Беллингема

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» продолжают борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Среди претендентов на 19-летнего англичанина также назывались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», однако на данный момент именно «Ливерпуль» и «Реал» имеют наилучшие шансы переманить хавбека в свои ряды, докладывает эксперт Sky Энди Брассел. Оба клуба уже контактировали с окружением восходящей суперзвезды, стоимость трансфера которой может составить более 100 млн евро.

Контракт Джуда Беллингема с дортмундской «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. «Шмели» рассматривают возможность продления соглашения.