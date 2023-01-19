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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вратарь «Брентфорда» интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»

19 Января 2023 • 10:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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Через 11 ч. 24 мин.

Сразу три топ-клуба Английской премьер-лиги следующим летом сразятся за вратаря «Брентфорда» Давида Райю. По информации от The Telegraph, все перечисленные команды видят в испанце кандидата на роль первого номера.

Известно, что «Брентфорд» будет готов отпустить 27-летнего голкипера за сумму в районе 18-22 миллионов евро. Это делает Райю ещё более привлекательным кандидатом для «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Напомним, Райя недавно отправился на чемпионат мира в составе сборной Испании, но не провёл на турнире ни одного матча за «красную фурию», которая вылетела на стадии ⅛ финала от Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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