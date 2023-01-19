Вратарь «Брентфорда» интересен «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэму»

Сразу три топ-клуба Английской премьер-лиги следующим летом сразятся за вратаря «Брентфорда» Давида Райю. По информации от The Telegraph, все перечисленные команды видят в испанце кандидата на роль первого номера.

Известно, что «Брентфорд» будет готов отпустить 27-летнего голкипера за сумму в районе 18-22 миллионов евро. Это делает Райю ещё более привлекательным кандидатом для «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Напомним, Райя недавно отправился на чемпионат мира в составе сборной Испании, но не провёл на турнире ни одного матча за «красную фурию», которая вылетела на стадии ⅛ финала от Марокко.