Конте ответил на вопрос о возможном возвращении в Италию

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, может ли вернуться на родину в скором будущем.

Специалист не продлил истекающее по окончании сезона соглашение со «шпорами», и в СМИ давно связывают итальянца с возвращением в туринский «Ювентус».

«Работа – это ещё не всё. Конечно, не очень здорово, что моя семья в Италии, пока я работаю здесь, но я должен уважать интересы своих близких. Этот сезон проходит для меня непросто не только по спортивным, но и по личным причинам. Думаю, не стоит забывать, насколько важно уделять время себе, семье и друзьям», – цитирует издание TMW главного тренера лондонцев.