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Конте ответил на вопрос о возможном возвращении в Италию

19 Января 2023 • 21:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.35 X 5.30 2 8.00
Через 0 ч. 38 мин.

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, может ли вернуться на родину в скором будущем.

Специалист не продлил истекающее по окончании сезона соглашение со «шпорами», и в СМИ давно связывают итальянца с возвращением в туринский «Ювентус».

«Работа – это ещё не всё. Конечно, не очень здорово, что моя семья в Италии, пока я работаю здесь, но я должен уважать интересы своих близких. Этот сезон проходит для меня непросто не только по спортивным, но и по личным причинам. Думаю, не стоит забывать, насколько важно уделять время себе, семье и друзьям», – цитирует издание TMW главного тренера лондонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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