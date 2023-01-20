Конте прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о поражении в матче Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» (2:4).

Выиграв первый тайм со счётом 2:0, «шпоры» не только не нашли в себе силы удержать победный результат, но и уступили коллективу Хосепа Гвардиолы.

«Никогда в моей карьере мои команды не пропускали так много. Мы явно лишились надёжности в обороне по сравнению с прошлым сезоном.

При счёте 2:2 мы упустили отличный шанс забить и вновь выйти вперёд – никто не знает, как всё сложилось бы при таком раскладе.

Если бы я требовал здесь того же, чего требовал в «Ювентусе» и «Интере», моему разочарованию не было бы предела», – цитирует журналист Мигель Дилейни итальянского наставника.