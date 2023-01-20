Грилиш — о матче с «Тоттенхэмом»: «Всё могло закончиться хуже»

Игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился своим мнением о победе своей команды в перенесённом матче седьмого тура Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма», который «горожане» проиграли со счётом 4:2.

«Это был сложный матч, «Тоттенхэм» играл в пять защитников. Во втором тайме стало попроще, но вингерам в такой ситуации всё равно нелегко. Оборонительные функции необходимы в такой ситуации. Сон, к примеру, очень хорошо отрывается. К счастью, всё обошлось, но всё могло закончиться хуже», — передаёт слова Грилиша BBC Sport.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, занеся в свой актив 42 очка. «Тоттенхэм», в свою очередь, расположился на пятом месте, набрав 33 балла.