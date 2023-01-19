Хулиан Альварес рассказал, чем его удивил Холанн

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о своём товарище по команде Эрлинге Холанне.

По словам аргентинца, соперничество со сверхрезультативным норвежцем идёт ему на пользу: «Холанн – не только отличный футболист, но и замечательный человек. Он всегда старается мне помочь. Он уже доказал свой уровень здесь и в предыдущих клубах, но больше всего меня удивил его менталитет – он хочет большего каждый день. Полезно играть в одной команде с лучшими, я стараюсь учиться у него, стараться что-то перенимать», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» Альвареса, ставшего чемпионом мира в составе сборной Аргентины.