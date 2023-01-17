Конте сообщил, что ему не нравится в Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что ему не нравится в Англии.

«Я думаю, что в Англии есть плохая привычка, что говорить с журналистами может только тренер. В Италии перед каждой игрой есть человек из клуба, который общается со СМИ, а затем отвечает на множество вопросов. Для нас это могло бы быть действительно лучше», — приводит слова Конте Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 33 набранных очка после 19 матчей. В предстоящем туре «шпоры» сыграют с «Манчестер Сити». Встреча пройдет 19 января в 23:00 по московскому времени.